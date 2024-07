Maji Marijani postavljali uređaj za praćenje i zapalili automobil

Pjevačica Maja Marijana nekoliko puta je prolazila kroz neprijatno iskustvo kada su joj podmetali uređaje za praćenje automobila.

Ona je jednom prilikom otkrila da ju je po dolasku kod automehaničara sačekala uznemirujuća vijest. Naime, pjevačici su nepoznati ljudi podmetnuli uređaje za praćenje njenog vozila, a njoj ni danas nije jasno zašto je baš ona bila meta.

"Nažalost, ovo je drugi put da mi je postavljen uređaj za praćenje ispod auta. Ovoga puta je pozvana policija, preuzeli su uređaj i nadam se da ću saznati ko je to uradio", rekla je tada. Ona se posebno uplašila zbog bezbjednosti svoje djece, a 2019. već su prošle kroz traumu kada im je zapaljen automobil. Pjevačica je i tada rekla da ne postoji razlog zbog koga bi joj se neko ovako svetio, ali da sumnja na ljude koji su se zadužili njenoj porodici.

"Na kameri smo videli dvojicu koji se muvaju oko auta. Prvo smo mislili da obijaju kola, a onda smo videli da gori auto. Ćerka i ja smo izletele na terasu, počele da vrištimo, bilo je strašno. Nisu to prijatne situacije, nisam mogla da verujem, mislila sam sanjam. Ne mogu to da gledam, potresa me. Vatrogasci i policija su brzi došli. Moglo je sve da eksplodira. Svašta mi je prošlo kroz glavu. Nikome nikada nigde se nisam zamerila. Postoje ljudi koji imaju finansijske obaveze prema mojoj porodici. Nekoliko njih. A ne mogu da tvrdim ko je. Imam da sedim svima na glavi dok se ne otkrije ko je", pričala je pjevačica, prenosi Pink.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.