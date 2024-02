Malo ko zna o obrazovanju Zdravka Čolića

Legendarni pjevač Zdravko Čolić važi za jednog od najboljih vokala, međutim, iako je napravio veliki uspjeh u svijetu muzike, privatni život čuva daleko od javnosti, te se ne zna mnogo o njemu.

Kao dječak je gajio ljubav prema muzici, ali je sada proslavljeni pjevač prednost tada dao obrazovanju.

Zdravko je sedamdesetih godina prošlog veka upisao Ekonomski fakultet u Sarajevu, ali se ipak u septembru 1971. godine preselio u Beograd.

U "Korni grupi" proveo je šest mjeseci i za to vrijeme snimio tri pjesme, nakon čega se vratio u Sarajevo, nastavio studije i ubrzo postao diplomirani ekonomista.

Pjevač je imao pedeset godina kada je 2001. oženio Aleksandru, sa kojom se prethodno zabavljao jedanaest godina i sa kojom ima dvije ćerke Unu i Laru.

Una je svojim fotografijama na društvenim mrežama skrenula pažnju na sebe, zbog čega danas broji preko 45.000 pratilaca, a poznati tata priznao je nedavno da mu smeta njeno eksponiranje.

"Ona samo nešto slika. Ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike#", ispričao je pjevač za "Avaz".

