Marija Kilibarda nakon vijesti o trudnoći: "Štipkam se svaki dan"

Marija Kilibarda i njen izabranik Branislav Bane Vučelić čekaju prvo dijete, a voditeljka se prvi put oglasila povodom ove vijesti.

"Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san! Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Pregršt ljubavi, podrške i čestitki dobijam i to mi ispunjava srce zahvalnošću", rekla je Marija Kilibarda za TV "Una".

Podsjetimo, Marija je već četiri godine u vezu s Branislavom Vučelićem i ne krije koliko je srećna, a kruna njihove ljubavi je prvo dijete koje čekaju, prenosi B92.

