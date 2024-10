Marija Šerifović otkrila kakav je tretman imala surogat majka koja joj je rodila sina

Marija Šerifović postala je majka uz pomoć surogat majčinstva i dobila sina prošle godine.

Nju su u tome podržale mnoge kolege među njima i poznata voditeljka Nataša Aksentijević. Ona je neko ko je bez dlake na jeziku i ko se često osvrne na neku situaciju iskreno i bez uljepšavanja.

Komentarišući Mariju Šerifović koja se ostvarila u ulozi majke, Nataša je priznala da joj je žao što ona nije bila surogat majka.

"Žao mi je što nisam bila surogat majka. Stvarno mi to dobro ide, volim da se našalim da sam otkrila da to mogu i da imam američko državljanstvo možda bih to radila od svoje 20. godine. To je humano da nekome ko nije u mogućnosti i ne postoje uslovi omogućiš da ima to što najviše želi na svetu. To je meni super", rekla je Nataša u emisiji "Jutro na kvadrat", koja se emituje na Studiju B.

Budući da surogat majčinstvo u Srbiji nije dozvoljeno, Marija je na tu temu govorila gostujući u kod Ognjena Amidžića.

"U Americi sam od 2014. godine, to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to", rekla je Marija, a potom objasnila:

"Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira".

Ona je rekla kako surogat majke u tim zemljama nisu tretirane kao robovlasnici kako mnogi misle, već da je njena surogat majka imala tretman poput masaža, čistačice u kući

