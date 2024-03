Marija Šerifović uhvatila kolegu za zadnjicu tokom koncerta (VIDEO)

Pjevačica Marija Šerifović održala je spektakularan koncert 8. 3. u Areni Zagreb, a specijalni gost je bio kolega Matija Cvek koji je dijelio sa njom binu sa njihovim novim duetom.

Međutim, sada je na društvenim mrežama izašao jedan snimak sa koncerta, gdje je Marija napravila potez o kom svi bruje.

Dok je Šerifovićeva sa kolegom pjevala njihovu pjesmu "Pola sunca", u jednom trenutku mu je pjevačica prišla i uhvatila ga za zadnjicu.

Neočekujući to, Matija se u momentu izgubio, ali je nastavio kao da se ništa nije desilo, te šalu prihvatio sa osmijehom.

Podsjetimo, Marija je sa sedmom silom podijelila svoje impresije nakon divnog koncerta, punog emocija, a dotakla se i koleginice Aleksandre Prijović.

"Sve je bilo po planu, neke stvari su me remetile, ali to se vas ne tiče. Sve je teklo lagano, bez problema, radili smo na tome jako dugo, bila bih nervoznija da nije bilo tako", rekla je Marija na samom početku.

Pjevačica je istakla da zadovoljna nastupom i da će se rado vratiti u Zagreb.

"Ja uvek sa velikim zadovoljstvom idem i u najmanje gradove, jednako se dajem i da pevam za 500 i za 16.000 ljudi. Čekala sam pravi trenutak da nastupam u Zagrebu, ljubav je obostrana, rekla bih da je ovo ljubav koja će trajati, češće ćemo se viđati to je sigurno", iskrena je pjevačica.

Na pitanje naše novinarke o uspjehu Alkesandre Prijović, Marija je bila iskrena.

"Ja se svačijim uspehom radujem, sa Aleksandrom sam se čula, u bekstejdžu me je sačekalo cveće od nje. Jako smo dobre, podržavamo se, ona je mlada i talentovana, mogu samo da joj poželim da to traje. Njen dar i njeno znanje to svakako zaslužuje", kazala je pjevačica, koja je potom pričala o sinu Mariu.

Kako je nedavno, prije tri mjeseca postala majka, na pitanje kako podnosi razdvojenost od sina, kaže, vrlo teško. Iako je planirala da otkaže turneju, ipak je odustala od toga, ali od organizatora je imala poseban zahtjev.

"Bilo je teško da donesem odluku da ova turneja počne, svega tri meseca nakon što sam se ostvarila kao majka i nakon što je Mario došao na svet. To je bilo jako teško. Ti planovi su napravljeni ranije, nisam znala šta će se sa mojim srcem, dušom i mozgom desiti. Razmišljala sam da turneja uopšte ne počne, da to sve krene u martu 2025. da ja godinu dana shvatim šta mi se desilo, to je najiskrenije. Danas kad sam se popela na binu, shvatila sam da, mimo što sam majka, ja sam i dalje Marija Šerifović, pa nemam pravo na to. Jeste bilo teško, i jedva čekam da idem kući", rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.

