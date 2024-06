Marina Stankić progovorila o neprijatnim situacijama: Dosta toga želim da zaboravim

Pjevačica i nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Marina Stankić nedavno je za Grand otvoreno govorila o dešavanjima na privatnim veseljima, ali i priznala da bi mnoge momente želela da zaboravi.

Marina kaže da su mnogi imali predrasude prema njoj i da su govorili da je nadobudna, što ipak nije istina.

„Dosta ljudi koji me nisu poznavali, mislili su da sam umišljena, neka čelična lejdi. To nema veze sa životom, ko sa mnom popriča dve reči, zna odmah o čemu se radi. Postoji naravno gard zbog posla koji radim, time stavljaš do znanja ljudima dokle mogu da ti priđu. Kod mene postoji određena distanca, ali naravno da u poslu volim da budem neposredna“, rekla je Marina za Grand.

Pjevačica ističe da je do sada doživjela i mnogo negativnih situacija na nastupima, ali kako kaže, uvijek pokušava da iz svega izađe tako da niko ne bude uvrijeđen.

„Imala sam naravno, dosta toga sam i zaboravila i dosta toga želim da zaboravim. Ovaj posao valjda sve to nosi sa sobom. Često ne znaš gde ideš da radi, kod koga radiš, šta može da ti se desi. Kolege su tu da stanu u zaštitu, sve to stoji, ali postoji zadrška da se neko ne uvredi. Prosto ne znaš kako da reaguješ u momentu, priznala je ona i dodala:

„Pokuvašam uvek na fin i kulturan način da priđem čoveku, da pitam šta nije u redu i da ispravim to. U hiljadu slučajeva jedino reešenje bude da se povučeš i da gledaš svoja posla“.

(GrandTV)

