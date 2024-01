Marko Bulat iznio "prljav veš" o srpskoj estradi

Pjevač Marko Bulat iznio je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića podatke o dešavanjima na estradi koja se dešavaju u tajnosti.

Rekao je da su njegove kolege pjevači, a naročito pjevačice nerijetko spremne na sve zarad brze popularnosti.

"Ima tu i kumovskih veza da bi se došlo do slave. Sklapaju sve prijateljstva sa tekstopiscima i aranžerima i onda ide sve po logici znam te znaš me, pomoćiću ti", rekao je Bulat.

Prema njegovim riječima pjevačice nerjetko ulaze u vezu sa tekstopiscima koja traje do trenutka dok im ne urade pjesmu ili album, a onda se romansa prekida.

"Znam koleginice koje su bile u vezi sa određenim tekstopiscima i dok su u vezi one od njih traže da im napišu neku pesmu. 'Hajde uradi mi nešto, što si takav', govore im. Čim taj tekstopisac uradi pesmu ili album on bude ostavljen. Ona ide negde dalje. Sad joj treba menadžer. Onda uđe u vezu da menadžerom. Shvati da nisu jedno za druga baš kad tekstopisac završi album", rekao je on prenosi "Kurir".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.