Marko Kon otkrio ko su bili njegovi favoriti na Evroviziji

Noćas je završena ovogodišnja "Evrovizija", na kojoj je pobjedu odnio Nemo Metler, predstavnik Švajcarske, dok je srpska predstavnica Teya Dora završila na 17. mjestu.

Ishod ovogodišnjeg takmičenja za Pink TV prokomentarisao je muzički producent, kompozitor i pjevač Marko Kon, inače bivši predstavnik Srbije na ovom festivalu.

"On jeste bio jedan od favorita od samog početka, na kladionicama je dugo bio drugi, a pokazalo se da je drugo-treće mesto na kladionicama, zapravo prvo. Marija Šerifović je bila treća na kladionicama kad je pobedila. To jeste dobra indikacija, međutim... Njegova pesma mi je dobra, ali mi nije pobednička, po mom ukusu. Bila je uvek visoko, u prvih pet, ali mi nije delovala da će pobediti", objasnio je Kon, koji je priznao koji predstavnici su bili njegovi favoriti.

"Meni se Bejbi Lazanja dopao od samog početka, ima sve što mi se sviđa, što Evrovizija treba da nosi. Sviđala mi se francuska pesma jako, imala je dobru dozu "back to music". Irska je imala najbolji nastup koji smo ikada videli na Evroviziji, bez obzira na to što mi je malo jeftino njihovo koketiranje sa paganizmom, kao, strašno smo mi opasni. To gledamo godina, to je već opšte mesto, to mi je jeftino, a ne dovoljno provokativno. Teya Dora mi je bila odlična, odličan mi je bio nastup i dostojanstven. Plasman nikako ne može da nam se sviđa, ali to je malo usud, već godinama. Godinama su nam loši plasmani, osim Konstrakte, koja je bila spektakl", kazao je on, prenosi Pink.

Mnogi se pitaju - šta dalje, a odgovor je, čini se, nikad teži.

"Moramo da se dopadnemo domaćoj publici, pa domaćem žiriju, što neki put nije ista stvar, a onda sve to treba da prevaziđeš da bi se dopao inostranoj publici i žiriju. Pre 15-20 godina je bila fora - da bi pobedio na Evroviziji, moraju da te ne prime na Beoviju, a sad se to promenilo, ali još uvek ne možemo da nađemo pravi put kako da se obratimo Evropi. Da li uopšte treba da se mi njima dodvoravamo, to je sada drugo pitanje. Da li treba da radimo to što bi oni očekivali i slavili, ili treba da teramo neku svoju priču i radimo najbolje ono što najbolje znamo?", zapitao se Marko Kon.

