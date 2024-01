Meg Rajan i Dejvid Duhovni zajedno na sceni: "Toliko su slatki" (VIDEO)

Meg Rajan i Dejvid Duhovni su jedna od glavnih tema nakon sinoć održane prestižne dodjele filmskih nagrada (Critics Choice).

Njih dvoje su se na trenutak zajedno pojavili na bini, kako bi najavili nominovane za najbolji glumački par, i jednostavno očarali svijet.

"Prelijepi su", "Pogledajte ih samo", "Volim ih", "Toliko su slatki"... samo su neki od komentara nakon što su se ujedinili na sceni.

Glumica je izgledala spektakularno u sjajnoj crnoj haljini s prepoznatljivom frizurom. Iako mnogi komentarišu da je "pretjerala s estetskim zahvatima", na društvenim mrežama glumici od sinoć pristižu samo komplimenti.

Zvijezda romantičnih komedija se u oktobru prošle godine vratila na filmsku scenu nakon duže pauze. Ona navodi da je željela da istraži druge stvari koje prijaju njenoj ličnosti.

Meg Rajan i čuveni Molder iz "Dosijea Iks" glume bivše ljubavnike u novoj romantičnoj komediji "What Happens Later", u kojoj ona tumači glavnu ulogu, a ujedno i režira, a fanovi su oduševljeni ovim spojem i ističu da žele češće da ih viđaju zajedno na filmskom platnu.

Pogledajte i video-snimak koji oduševljeno objavljuju korisnici društvenih mreža.

