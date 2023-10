Megan Markl priznala zbog čega strahuje za svoju djecu

Meghan Markle otkrila je strah koji ima zbog sina Archieja i kćeri Lilibet i to na prvom velikom događanju koje je organizirano u sklopu njezine zaklade Archewell.

Vojvotkinja Meghan Markle otvoreno je progovorila o strahovima s kojima se nosi zbog odrastanja njezine djece dok je držala govor na događanju koje je održano u sklopu Zaklade Archewell, koju je pokrenula s princomm Harryjem.

Meghan je tu prigodu iskoristila kako bi otvorila temu o važnosti sigurnosti na internetu dok je priznala kako ju brine ono s čime se bi jednog dana mogao suočiti njezin 4-godišnji sin Archie i 2-godišnja kći Lilibet.

"Biti majka je najvažnija stvar u mom životu... Osim, naravno, biti žena Harryju. Ali reći ću da sam sretna što su naša još poprilično malena, tako da to nije u našoj bliskoj budućnosti, no bojim se jer se to nastavlja mijenjati i što će biti pred nama. Kada si roditelj dani su dugi, a godine kratke. Zabrinjava me, ali mi također daje puno nade i puno energije zbog napretka koji smo postigli u protekloj godini", izjavila je Meghan.

Meghan se obratila prisutnima nakon što se Harry zahvalio roditeljima koji su prethodno izašli na pozornicu kako bi podijelili svoje priče, a od kojih su neke uključivale gubitak voljenih osoba povezanih s korištenjem društvenih medija.

Prošle je sedmice otkriveno da će par biti u New Yorku kako bi bili domaćini prvog velikog javnog događanja zaklade Archewell. Summit roditelja: Mentalna dobrobit u digitalnom dobu, koji je održan na Svjetski dan mentalnog zdravlja, pružio je podršku obiteljima koje su izgubile djecu zbog uticaja društvenih medija.

