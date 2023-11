Menadžer Seje Kalača: Nije uhapšen, niti je izvodio takve gluposti

Vlasnica kafane u kojoj je često boravio pjevač Sejo Kalač, optužila je pjevača da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je prijetio smrću.

Navela je da je Kalač zbog toga uhapšen, ali se pjevač nakon toga oglasio i porekao te navode.

Ekipa Telegrafa kontaktirala je Sejinog menadžera Maria ovim povodom, kako bi čuli šta je tu istina.

"Sejo Kalač sigurno nije uhapšen niti je izvodio takve gluposti, jer ima kontrolu nas prijatelja i advokata kao što sam ja, a kada je u Zagrebu je u društvu svog sina Emira", započeo je priču za Telegraf Mario i dodao:

"Ne znam kakav je bio ranije, ali od prije četiri godine, kada ja i moji saradnici radimo sa njim, on je puno drugačiji i mirniji. Svaki put kad dođemo s njim do povratka popularnosti uvijek se pojavi tako neka užasna informacija. Tako je bilo i prošle godine kada se pojavila priča da pjeva za 50 evra, što nije tačno. Svaki nastup odradi i više od očekivanog, cijena nastupa nije ispod 2.500 evra i to za 60 minuta", rekao je Mario.

