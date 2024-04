Milan Stanković odustao od manastira

Pjevač Milan Stanković dugo se dvoumio između karijere i monaškog života, ali je nešto prevagnulo, da izabere karijeru.

Ova odluka Milana Stanković obradovala je kako njegove fanove, tako i njegove prijatelje i kolege.

Međutim, ono što skoro još niko ne zna je to da je pored odluke da se ponovo vrati muzici, pjevač riješio da napravi još jednu veliku promjenu. A baš ona može da bude ili pogubna ili odlična za njegovu karijeru.

Naime, kako smo saznali od izvora bliskog pjevaču, njegov novi album izaći će za manje od mjesec dana i on će biti potpuno drugačiji od svega onoga što je on do sada radio.

Među prvima koji su imali priliku da preslušaju Milanove nove pjesme je Jelena Karleuša s kojom se Stanković vidio prije nekoliko dana, a ona mu je, kako saznajemo, dala vjetar u leđa.

Odluka Milana Stankovića stigla je poslije velikog razočaranja.

Milan Stanković je prije samo godinu dana želio da postane iskušenik u manastiru Podmajine u Crnoj Gori, ali je na njegovu žalost tada odbijen, zbog čega se mnogo razočarao. Monah pomenutog manastira je obrazložio zašto je donijeta takva odluka, koja je očigledno bila odlučujuća da se pjevač vrati karijeri, prenosi Svet.

