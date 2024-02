Milan Stanković se vraća na scenu

Milan Stanković definitivno se pomirio sa svojim bivšim saradnicima Džalom Bratom i Bubom Korelijem, a njihova stara-nova saradnja biće krunisana novom hit pjesmom koja bi uskoro trebala da se pojavi u javnosti!

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog Stankoviću, ali i bosanskom dvojcu, pjesma je već snimljena u muzičkom studiju u Sarajevu, a pomirenje i nastavak saradnje proslavili su večerom u jednom od najpoznatijih sarajevskih restorana.

Da su njih trojica zaista zakopali ratne sekire i da je sve u najboljem redu kao nekad, svjedoči i to što je i sam Džala Brat na svom Instagram profilu prije nekoliko dana tagovao Stankovića i objavio prvu verziju Milanove pesme "Pablo", koju su mu njih dvojica radili prije nekoliko godina, a koja je bila veliki hit širom regiona.

"Pesma će biti neviđeni hit. Svi koji su je čuli su oduševljeni. Ceo projekat se drži u strogoj tajnosti. Milan je zbog pesme više puta odlazio u Sarajevo, ali je sada sve završeno. Sad samo ostaje na Milanu da odluči kad će je objaviti, ali nema sumnje da će ova stara-nova saradnja izazvati pravi bum na estradi. Pomirenje i kraj rada na pesmi, oni su zajedno proslavili na večeri u jednom od najboljih sarajevskih restorana", priča izvor Kurira, pa dodaje:

"Pre same nove pesme, Džala i Buba s Milanom pripremaju još jedno iznenađenje, a to je da će u etar pustiti i prvu, staru verziju pesme 'Pablo' i to kao remiks. Ova verzija je svojevremeno 'procurila' na društvenim mrežama u demo verziji, ali je na kraju puštena sa novim aranžmanom, iako su mnogi tad tvrdila da je ta verzija bila mnogo bolja. Milan je do sad više puta menjao svoje planove oko povratka na scenu. Tako je njegova prvobitna ideja bila da mu povratnički singl bude jedna pesma koju je odavno napisao, a koja mu je duže vreme stajala u fioci nakon što je odlučio da kaže 'zbogom' estradi. Ipak, u međuvremenu se predomislio i uspostavio kontakt sa bosanskim dvojcem, pa je odlučio da igra 'na sigurno' i da se sa njihovom pjesmom vrati na estradni vrh, gde i pripada" , završava sagovornik.

Podsjetimo, Kurir je još polovinom septembra prošle godine objavio informaciju da je Milan tajno je boravio u Sarajevu, odakle je otišao pravo iz Beograda, kako bi pripremio pjesmu s kojom će se vratiti na estradnu scenu. On je tada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proveo tri dana, a tu priliku je iskoristio kako bi se video sa Bubom i Džalom, koji su mu 2020. uradili četiri pesme, koje su bile i ostale veliki hitovi.

"Sve je oduševila vest da će se Milan uskoro vratiti na velika vrata na estradu singlom čiji je kantautor i koji je snimio na nagovor svoje koleginice i prijateljice Jelene Karleuše. Sad je baš u kreativnom zanosu otkad se vratio iz manastira, pa je rešio da se u narednih nekoliko meseci u potpunosti posveti muzici. Iz tog razloga pre nekoliko dana je poslovno boravio u Sarajevu, a kako on svaki potez krije već godinama, tu priliku je iskoristio i kako bi se u tajnosti sastao sa svojim bivšim saradnicima Bubom i Džalom", ispričao je tad izvor Kurira.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.