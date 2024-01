Milić Vukašinović: Možda neću morati na operaciju srca

Milić Vukašinović bije bitku za zdravlje, a sad se konačno može pohvali lijepim vijestima.

„Doktor za rokenrol“ je najzad pred pobedom nad brojnim komplikacijama koje su ga umalo koštale života.

Sve je naime krenulo od operacije noge, potom je uslijedio infarkt, a tokom liječenja je dobio i zloglasnu bolničku bakteriju.

Bubnjar, kompozitor, pjevač i osnivač „Vatrenog poljupca“ zbog teških bolova u nozi ljetos je prekinuo godišnji odmor sa suprugom Suzanom i obratio se ljekarima, koji su ustanovili da je u pitanju aneurizma.

On je donedavno bio na bolničkom liječenju, a iza njega su dani na intenzivnoj njezi, kada, kako je sam govorio, nije mogao ni da ustane, pa su morali da ga čiste i peru.

"Dobro sam sada, odlično. Možda neću morati na operaciju srca, možda mi neće biti potrebni stentovi", rekao je Milić, prenosi Grand.

Nakon dužeg perioda koji je proveo u bolnici, roker je napokon na kućnom oporavku.

"Sad sve ide normalno. Imao sam operaciju noge, to su bili stravični bolovi, trajali su mesec, a onda sam imao infarkt, pa bolničku bakteriju i to me sje…. . Bila mi je loša i krvna slika jer nisam jeo. I onda se lekari pitaju od čega mi je otišla krv. Od čega? Pa, eto, od toga, nije to samo od sebe", ogorčen je muzičar zbog nesuvislih pitanja tokom medicinskog tretmana, ali je ponosno istakao da je na putu oporavka.

