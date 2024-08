Milica Pavlović: Žao mi je što Đani nije pevao

Pjevačica Milica Pavlović je bila jedna od "osam odabranih" koji su pjevali na proslavi u čast srpskih olimpijaca.

Milica je otvorila veselje i to novim hitom "Ona nosi Pradu", a svojim glasom i stasom dovela je atmosferu do usijanja, kako se moglo vidjeti na brojnim snimcima na društvenim mrežama.

Milica je za domaće medije podijelila utiske sa proslave.

"Poslednjih desetak dana sam bila posebno ponosna što potičem iz Srbije, a za to su zaslužni naši sportisti, koji su nam doneli brojne medalje i usrećili celu naciju. Naša zemlja je mala, ali smo mnogo talentovani, vredni i uporni, i mnogo je lepo kada za to dobijemo i ovakva priznanja. Ne mogu da opišem sreću i kako mi srce 'zaigra' kada vidim da se naša zastava vijori na tronu i da znam da to prati ceo svet", rekla je Milica, pa dodala:

"Mnogo mi je drago što su sportisti izrazili želju da upravo ja otvorim njihovo veliko slavlje povodom fenomenalnih rezultata na Olimpijadi. Znam da vole moje pesme, pevala sam im sa zadovoljstvom i punog srca."

Na proslavi je bio i njen kolega Radiša Trajković Đani, koji je sa žurke otišao razočaran i optužio neke od pjevačica da su "držale koncert".

"Moj nastup je trajao pola sata, baš iz razloga da bi sve kolege mogle da dođu na red. Žao mi je što čujem da Đani nije pevao na kraju. Videla sam da je bio u klubu od samog početka proslave, svi vole Đanija i svi znamo kakav haos nastane kada krenu njegovi hitovi", rekla je MIlica.

Podsjetimo, Đani je podijelio šta se zapravo desilo na proslavi.

"Sve što sam želeo da kažem o tome napisao sam jutros. Znači, nije fer, šta sam ja trebao... Da u 7 ujutru pevam? Šta sam ja tu, čistačica? A došao sam prvi u 22 sata. Novak Đoković i ja smo prvi došli, niko nije bio od kolega, dakle prvi sam stigao", rekao je za Kurir bijesno Đani.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.