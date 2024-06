Milica Pavlović priznala čega se plašila u Areni

Milica Pavlović otkrila je sa čim se sve suočavala oko realizacije spektakularnog solističkog koncerta u Beogradskoj areni koji je održala prije nepunih 6 mjeseci.

Pjevačica je u emisiji „Zvezde Granda specijal“ priznala da se pribojavala jedne stvari, a svemu tome je krivac to što ima naviku da sve isuviše kontroliše.

“Nisam bila uplašena uplašena, ali prvi put ulazim u nešto novo. A opet nije novo jer kao produkcijski donekle znam šta i kako treba. Jasna mi je ideja, odabrala sam savršenu ekipu za to što je meni potrebno”, započela je Milica.

Ona je priznala i da je osoba koja voli da drži stvari pod svojom kontrolom.

“Ja jesam neko ko voli da kontroliše, to uopšte nije dobro i to ne radite kod svoje kuće. Evo kako kontrolišem. Ja kažem saradnku da završi nešto, on mi kaže da će to biti gotovo na primer u 6 popodne. Dešava se da je recimo imam slobodnog vremena u 4 i završim sama to. I tako ja preuzmem nešto na sebe, ali preuzmem malo više”, objasnila je Milica i otkrila do čega ju je to dovelo.

“Ugojila sam se 7 do 8 kilograma za Beogradsku arenu zato što sam bila u tom momentu sa mnogo nadolazećih informacija, i pored toga što sam vežbala ples, bila sa bendom na probama… Jednostavno taj teret i ta odgovornost i toliki pritisak da opravdam ta očekivanja publike jer oni očekuju dosta uzrokovali su to. Jer oni očekuju sve ono na šta sam ih navikla kroz sve ove godine i znam da ništa manje od toga ne sme da se desi”, rekla je pjevačica.

Milica je priznala i da je uprkos tome što je sve pripremljeno perfektno do poslednjeg trenutka strahovala od jedne jedne stvari.

“Imala sam tu dozu straha da li će sve od tehnike da radi kad krene šou, jer ja na to ne mogu da utičem. Kada sam videla da rade LED ekrani i raasveta rekla sam sebi „dobro je“, a nešto što i nije radilo nije bilo noi bitno. Važno mi je bilo da sve što je glavno funkcioniše, da je ton savršen, da nema pištanja. Imali smo i posebnog čoveka koji je čistio zvuk u „fan pitu“. Svi su govorili kako nam super radi internet u Areni. Pa radi jer se neko pobrinuo da očisti signal i da to bude kako treba. Zaista smo se posvetili tome kao deca, a opet odrasli ljudi , da stvarno damo onako šarenoliko, a da bude sve kako bi se reklo po PS”, zaključila je Milica.

(GrandTV)

