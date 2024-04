Miloš Bojanić odustao od prodaje vile: Riječi unuke ga slomile

Miloš Bojanić posjeduje vilu u Baošićima koja važi za jednu od najljepših nekretnina na obali Bokokotorskog zaliva.

Miloš je sa očima punih suza priznao da je donio odluku da proda kuću, ali da su ga riječi unuke slomile i navele na to da ipak povuče oglas za prodaju nekretnine.

"U Baošićima sam proveo trideset i nešto godina, sa ovim ljudima sam se uklopio kao da sam u svom rodnom selu i Baošići su ostavili veliki pečat u mojoj duši jer sam tu proveo puno vremena", rekao je Miloš i otkrio da je želio da kupi kuću u Americi.

Ipak, zbog jednog člana porodice promijenio je odluku.

"Obavio sam razgovor sa porodicom i rekao da će to da se dogodi, ali onda je nastupila nesretna korona. Posle toga, prvo leto posle korone su došle moje unuke Bojana i Aleksandra i zaljubile se u Baošiće. One su toliko pokazale neku ljubav prema ovoj kući, čak je Bojana rekla: 'Deda, ovo nikada nećemo prodati, ova kuća mora biti najlepša u Baošićima i kada se ja zaposlim, ja ću ti dati pare', to je mene ubilo", sa suzama u očima je ispričao Bojanić.

On je u posljednjem trenutku prelomio i odlučio da kuću ipak renovira, umjesto da kupi drugu u Americi.

"One su četiri puta pomerale kartu, nisu mogle da odu odavde. Pred kraj te sezone meni je došao čovek koji je doveo zainteresovane kupce, ali ja ponesen pričom moje najstarije unuke, kažem im da kuća nije na prodaju. Ispričao sam im šta je moja unuka rekla i tako nisam prodao ovu kuću i kupio na Floridi", rekao je Bojanić za "Grand".

Podsjetimo, Bojanić uživa u skladnom braku sa suprugom Brankom koja je od njega mlađa 24 godine, a svojevremeno je priznao da je u Americi prevario svoju suprugu.

On je tad komentarisao spekulacije da ima vanbračnog sina, te rekao da bi ga odmah priznao.

"Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete. Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete", rekao je on svojevremeno za "Informer".

