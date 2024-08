Miloš Bojanić organizuje takmičenje za pjevače u dijaspori, pobjedniku slijedi vrijedna nagrada

Uspješnu višedecenijsku karijeru Miloš Bojanić odlučio je da dopuni novim projektom koji će realizovati krajem septembra u Njemačkoj.

Naime, Bojanić je odlučio da organizuje takmičenje za pjevače u dijaspori koji će krajem septembra imati priliku da upravo pred Milošem i članovima žirija pokažu svoj talenat.

“Radimo na organizaciji takmičenja koje će se održati u Hanoveru, u restoranu „Kod Slovenca“ i odziv je zaista veliki. Zamišljeno je da se 20. septembra uradi audicija.U subotu ja imam svoj koncert, dok će za nedelju biti zakazano finale. Ko bude pobedio to će biti realno, nema nameštaljki, već ko zaista bude najbolji. Pored toga što sam u organiziaciji,sponzorišem time što radim tekst i muziku za pobednika”, najavljuje pjevač.

Na pitanje, da li su ovo „Zvezde Granda“ za dijasporu, Bojanić odgovora:

“Tako ispada, ali ovo je drugačije. Oni dolaze kod Popovića, a mi ovde idemo u njihovu sredinu. Imao sam prilike da čujem mlade ljude po svojim gostovanjima. Stvarno smo talentovana nacija, imamo pevača na izvoz. U Srbiji i Bosni imamo pevača nego cela Amerika zajedno, stvarno smo talentovani i treba to podržati”, kaže Miloš koji će pobjedniku napisati pjesmu.

“To će otprilike tako biti - Zvezda dijaspore. Biće to interesantno jer niko još nije uradio baš ovako nešto. Uradiću pesmu prema pevaču, a ne napamet. Biće to jako dobro za pobednika. Ako Bog da i sve prođe kako valja, a verujem da hoće, u tom slučaju ćemo otići u još neki grad”, objašnjava on.

Miloš se u potpunosti posvetio projektu za koji je organizovao stručan tim koji će ispratiti svaki aspekt takmičenja.

“Grandova ekipa ide sa mnom, sve će biti zabeleženo i emitovano. Posebno nam je drago što će biti tu ekipa stručnih ljudi sa iskustvom. Predsednik žirija će biti urednica Ivana, ja ću biti član, kao i jedan pevač od koga stvaram nešto i jedna organizatorka. Biće stručno, relano, pošteno i provod fantastičan”, obećao je Bojanić čiji cio intervju možete pogledati u videu na početku teksta.

(Grand)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.