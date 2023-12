Mina Kostić iznijela tajne svojih kolega

Mina Kostić progovorila o tajnama domaćeg dzet seta.

Mina se sada osvrnula na tu izjavu, pa izjavila kako je pola estrade u dugovima do guše, dok okolo plasiraju priču da zarađuju milione:

"Nisam trenutno u krizi što se finansija tiče jer sam na vreme štedela, a to što sam izjavila da hoću da mi neko plati svadbu bila je, naravno, šala. Nisam luda da stvarno to prihvatim, pa da me posle svi zadirkuju. Danas čovek kad se pošteno našali svi ga shvate pogrešno. Što se mojih kolega tiče, mnogo je onih koji zarađuju milione, a zapravo samo laju o tome. Mnogi su u dugovima do guše, nije estrada baš tako bajna i sjajna kao što se priča i kao što mnogi misle", rekla je Kostićeva, pa dodala da je danas bolje snimiti singl, jer se album ne isplati:

"Albume više ne snimam jer je sad mnogo bolje da snimite jedan singl. On se zavrti, bolje prođe i možete lakše da zaradite. Ni drugi na estradi više ne snimaju ništa, može da vas laže ko kako hoće, ali vidite da je kriza baš svuda. Sve nas je sačekalo od onog koronavirusa. Svi dekintirali, samo se prave da nisu", rekla je pjevačica, prenosi Republika.

