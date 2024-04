Mina Kostić o bivšim momcima: Svi su bili tu sa jednom namerom

Pjevačica Mina Kostić nikada nije krila da joj u ljubavi nisu uvijek cvjetale ruže, te da je bilo stresnih situacija i turbulentnih veza iz kojih je kako kaže izvukla dobre životne lekcije.

“Pa jesam, ali to je sve bio moj izbor, e sad što ja nisam znala da se nosi sa tim, to je nešto drugo. On te gleda u oči i laže te, ali sam se pomirila sa tim. Svi oni su bili tu sa jednom namerom da ja naučim jednu lekciju, i samo sam se lepo zahvalila, i sad sam srećna i zahvalna svima njima i sve ih pozdravljam, hvala im na lekcijama… Sad trenutno nemam muškarca, niti me interesuje. Volela bih da se neko sličan meni pojavi, ali baš da je sličan meni u svakom smislu”, istakla je pjevačica jednom prilikom u emisiji „Grand magazin“.

Podsjetimo, pjevačica nikad od javnosti nije krila da je odrasla u materijalno teškim uslovima, a o svom djetinjstvu nedavno je govorila i za Grand.

Ona je na ivici suza priznala da je kroz život morala da ide sama i da nije imala onaku podršku od oca i brata kakvu je očekivala.

“Jeste nas bilo mnogo, nažalost mame i tate više nema, bili smo siromašni, ali srećni. Bila je tu uvek muzika i pesma, doduše, nikada nisam mogla da se naspavam, bila sam željna toga, ali sam tada bila bezbrižna i mirna. Bila sam bezbrižna dok nisam krenula da se bavim ovim poslom, a onda je krenulo turbulentno i naporno”, rekla je Mina.

(GrandTV)

