Mirka Vasiljević otkrila planove za budućnost: Vreme je za blizance

Mirka Vasiljević nasmijala je javnost svojom izjavom o trudnoći i porođajima, pa otkrila koje planove ima za 2024. godinu

Ona je gostovala u emisiji "Amidži šou" i odlučila je da nasmije sve u studiju. Nju je voditelj pitao po čemu će pamtiti 2023. godinu, a Mirka je imala spreman odgovor.

"Super, nit' trudna, nit' se porodila, dakle super", rekla je glumica, pa dodala:

U razgovor je uključio i Aco Pejović koji je rekao da njoj i Vujadinu treba dati orden.

"Ako nekome treba da se dodeli neki orden to je tebi Mirka i tvom suprugu. Vas dvoje, vi ste mladi ljudi, i da toliko vodite računa o porodici i da imate toliko dece, a to je veliki rispekt i to treba da bude primer celom srpskom rodu, da bude primer kako treba da se jedna porodice širi i bitiše, i to je za bravo".

(NovostiMagazin)

