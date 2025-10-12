Scena

Mostar se oprostio od Halida Bešlića: Skok bez aplauza sa Starog mosta

Foto: Fena | Mostar se oprostio od Halida Bešlića: Skok bez aplauza sa Starog mosta

Mostar se danas pridružio desetinama gradova širom Bosne i Hercegovine i svijeta koji su odali posljednju počast preminuloj ikoni bh. narodne muzike Halidu Bešliću.

Mostarke i Mostarci okupili su se u nedjelju poslijepodne na Španskom trgu, te su uz stihove Halidovih hitova izrazili tugu i zahvalnost, oprostivši se tako od pjevača čiji je opus ostavio neizbrisiv trag u regionalnoj kulturi.

Mostar se time svrstao među brojne gradove u Bosni i Hercegovini i svijetu koji su se odazvali inicijativi bh. glumca Enisa Bešlagića.

Prije okupljanja na Španskom trgu počast Halidu Bešliću odao je i Klub skakača u vodu "Mostari" skokom bez aplauza sa Starog mosta.

Halid Bešlić preminuo je 7. listopada u 72. godini života nakon borbe s teškom bolešću.

Prigovori i ispravke
