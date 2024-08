Muharem Serbezovski se povlači sa estrade

Muharem Serbezovski nedavno je rastužio sve kada je otkrio da se uskoro povlači sa estrade.

Iako ga glas još uvijek dobro služi, pjevač kaže da će ipak u jednom momentu morati da se povuče, a njegov odlazak ostaviće veliku prazninu na sceni.

“Mogu sada ekskluzivno da najavim da ću doći u Beograd da živim jedno godinu dana, u potrazi sam za stanom. Nažalost pravim platformu za moj odlazak, hoću da bude to opšte-jugosloveski, kao što sam došao, tako i da idem. Žalim što to nisu doživele moje kolege koje su kvalitetne i koje su zaslužile tako nešto. Želim sve to da zaokružim, hoću i Grand da mi bude pokrovitelj od Đevđelije do Triglava sve ću da obiđem. Za moj oproštaj neka se sakupe mladi pevači i neka pevaju moje pesme, to će biti za mene najbolje”, rekao je on za Grand.

Muharem ističe da je najviše zahvalan publici koja ga je podržala na početku karijere i njima će odati poštovanje jednim posebnim gestom kada su u pitanju njegovi budući koncerti.

“Ono što je najvažnije i da se ne zaboravi to je ona publika koja me je i dovela do ovog pijadestala. To su sada stari ljudi, penzioneri, za njih će skoro biti besplatna ulaznica svuda. Ovi mladi neka plate, a oni koji su me doveli, neka me tako i isprate”, zaključio je pjevač.

