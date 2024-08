Nada Obrić: “To je bio strašan sud”

Nada Obrić jedna je od prvih ličnosti iz javnog života koja je otvoreno govorila o borbi sa karcinomom kroz koju je prolazila.

Pjevačica je za sve ove godine uspješne muzičke karijere stekla i veliko poštovanje publike, a u razgovoru za Grand otkrila je koliko je ponosna zbog toga što je ljudi gledaju sa velikim respektom.

“To je lepo, prelepo. Osećaj je sjajan i presrećna sam zbog toga. 52 godine sam već u tom poslu, a ljudi i danas sa takvim respektom mi prilaze i obraćaju mi se. Narano da sam preponosna zbog toga”, kaže ona na samom početku.

Kako je već pet decenija na našoj javnoj sceni, Nada nosi i veliko životno iskustvo. Mnogi je godinama nagovaraju da napiše knjigu, a ona otkriva da li će se uskoro pojaviti njena autobiografija.

“Mnogo su me terali da napišem, pogotovo oni koji znaju kroz šta sam sve prolazila. Ne mislim samo na bolest, nego me u principu život nije mazio. Ja sam takva i takav mi je karakter da sve što sam u životu radila ili sam uradila najbolje moguće, ili se nisam prihvatala tog posla. Knjiga neće izaći, ima tu stvari koje su meni od životne važnosti i desile su mi se, ali ću ja odneti sa sobom. Bez toga to nije puna istina, a ja sam navikla da kada se obraćam ljudima dam celu sebe, ako to ne mogu da kažem u knjizi koja ostaje večno, onda nije to to”, priča Nada.

Nada otkriva da je doživela veliku osudu kada je prvi put prije mnogo godina javno progovorila o bolesti u jednoj televizijskoj emisiji.

“Svako radi kako misli da treba, ja sam po karakteru takva, nisam se nikada folirala ni mojoj deci, crno je bili crno, belo je bilo belo. Zajednički smo tražili neke nijanse, ja sam normalan čovek sa mana i vrlinama. Život me je šibao, to je ljudski, ljudi su prolazili i ko zna šta sve. Ja sam prva izašla sa informacijom kada sam imala prvi karcinom i posle toga kod Minimaksa sam otišla i javno pičala o tome. To je bio strašni sud kako sam ja to sve rekla, međutim ja znam četiri žene sa Bežanijske Kose koje su posle te moje misije otišle na kontrolu i sve četiri su završile u operacionoj sali. Te četiri su mi se javile i doše su da mi to kažu, a koliko njih je otišlo na pregled. Mislim da smo ljudi koji imamo pravo, ali obavezu da edukativno delujemo na ljude koji nas vole, gledaju i slušaju”, zaključila je Nada.

(GrandTV)

