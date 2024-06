Nada Obrić tješila supruga zbog svađe sa ljubavnicom

Nada Obrić, popularna folk pjevačica, otvoreno govori o svojoj borbi sa bolešću, prevari bivšeg supruga i svojim stavovima o današnjim odnosima i ponašanju mladih devojaka.

Nada Obrić jednom prilikom se prisjetila trenutka kada je saznala za prevaru svog tadašnjeg supruga.

Umjesto da se ljuti, ona je odlučila da se našali na svoj račun, što je izazvalo smijeh kod gledalaca tokom gostovanja kod Sanje Marinković.

“Zaljubio se on, a mi smo zvanično još u braku. I sad dolazi on kući mrtav nervozan, a ja sve znam. I ja njemu kažem: „Srećo, jabuko moja, što si nervozan, ne sekiraj se, neće te ostaviti, ne sekiraj se, pomirićete se. Dok je tvog novčanika, ti ne brini ni o čemu. A ako bude baš bezobrazna, prijavi mi, ja ću se s njom obračunati”, ispričala je pevačica kod Sanje Marinković i zasmejala gledaoce.

Mnogi joj nisu povjerovali, ali Nada je bila spremna da se zakune:

“Majke mi mile, čovek živ i zdrav, okrenuo se i rekao: „Ti nisi normalna“ “, prisjetila se Obrićeva.

Pjevačica je otkrila da joj se ne sviđa kako se današnje djevojke ponašaju.

“Smeta mi ta brutalnost u oblačenju. Vulgarnost u ponašanju. Pogotovo kod mlađih devojaka, koje su proste i vulgarne. Ta plastika je čudo napravila, sve su iste, ta usta na šta im liče Bože me sačuvaj. Današnje devojke ne znaju da kuvaju, izgovori su im je da se to danas sve može poručiti dostavom, ali to nije isto kao domaća hrana. Često se pitam kako ih ne interesuju takve stvari, kuvanje je umetnost po meni”, rekla je Nada koja je otkrila šta su njene slabe tačke.

“Moja najslabija tačka je ta što sam previše iskrena. Prijatelji mi često kažu da umem da budem i neprijatno iskrena i to mi se često obije o glavu, ali ja ne volim ljude koji lažu”, zaključila je Nada.

