Nada Topčagić otkrila zbog čega je završila u bolnici: "Pozvala sam doktora u kafanu"

Pjevačica Nada Topčagić je zbog, kako kaže, bolova u predjelu stomaka, primljena prije dva dana u Urgentni centar, a nakon ispitivanja su je jutros otpustili iz istog.

"Dobro sam sada, vrisnula sam kada su mi saopštili da izlazim. Bila sam u Banovcima sa prijateljima, gde sam sređivala dvorište i u jednom trenutku sam osetila jak bol u stomaku. Nakon toga su me odvezli u bolnicu gde mi je ukazana sva pomoć i obavila sam razna ispitivanja", otkrila je Nada.

Ona je ispričala šta su joj doktori ustanovili nakon pregleda.

"Prvo sam pomislila da je u pitanju problem sa želucem ili helikobakterija. Ustanovljeno mi je da mi je pukao čir i imam problem sa dvanaestopalačnim crevom. Moram na hitnu dijetu i za 15 dana treba da se javim na kontroli", rekla je ona.

Nada je zahvalna svom medicinskom osoblju na brizi.

"Želim da se zahvalim svima, cele noći su bili uz mene. Nakon što sam dobila otpusnu listu, pozvala sam doktora u kafanu", otkrila je pjevačica.

Ona se zahvalila Zorici Marković, koja se se posebno zabrinula za njeno zdravlje.

"Moja Zorica mi je još pre tri meseca rekla da idem da se pregledam, da uradim detaljna ispitivanja, ali sam se plašila", priznala je pjevačica za "Alo".

Podsjetimo, Nada je puštena je iz bolnice danas, u ponedjeljak, 25. marta, dva dana nakon što hitno primljena u Urgentni centar.

Lijepu vijest je za Telegraf potvrdio njen suprug Zlatko, koji je otišao po nju.

Topčagićeva se žalila na bolove u predjelu stomaka, a kako je sada otkrila, "mislila je da je kraj".

"Jako sam srećna što izlazim. Bila sam 24 sata u bolnici, bila sam jako uplašena, bila sam u Banovcima kad mi se to desilo. Odjednom me je jako zaboleo želudac, pozlilo mi je, muž me je dovezao. Mislila sam da je ovo kraj. Idem da odmaram", rekla je pjevačica ispred bolnice za "Blic".

