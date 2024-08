Nastup Rade Manojlović otkazan zbog napada bikova

Rada Manojlović nedavno je trebalo da bude glavna zvijezda velikog narodnog veselja na teferiču (vašar, prim. aut.) i koridi na Ilidži, manifestaciji koja se nedjeljama unapred reklamirala širom BiH.

Ipak, njen nastup je otkazan, i to zbog bizarnog razloga. Kako saznajemo, prije njenog gostovanja bikovi su uspjeli da probiju ogradu i pregaze djecu i ljude koji su se nalazili u blizini tog mjesta. U incidentu je povrijeđeno nekoliko osoba, ali, na svu sreću, niko nije smrtno stradao, što se često dešava kada su ovakve nesreće u pitanju. Zbog ovog nesrećnog slučaja čitava manifestacija je otkazana, a kada su iz organizacije javili Radi šta se desilo, pjevačica od šoka nije mogla satima da dođe sebi.

“Interesovanje za Radin nastup je bilo ogromno, nju Sarajlije obožavaju. Ona je došla čak nekoliko dana ranije u Sarajevo. Malo je uživala, šetala Baščaršijom, ali je snimala i neke zanimljive reklame. Trebalo je da gostuje i na teferiču i koridi kao specijalna gošća. Ipak, došlo je do te strašne nesreće s bikovima koji su povrijedili masu ljudi, pa je događaj otkazan. Radu je ta vijest jako potresla. Sestra Maja ju je jedva utješila, ali se malo smirila kad je saznala da će s povređenima sve biti u redu i da je sve moglo mnogo gore da se završi”.

“Istina je da je došlo do nesreće. Trebalo je da gostujem na teferiču i koridi, ali se desio taj nesrećni slučaj. Kako su mi rekli, nažalost, bikovi su izletjeli iz ograđenog prostora i pregazili neku djecu i ljude. Ranjeni su i zato je otkazana cijela proslava. Ja nemam kontakt s tom djecom, to je tužna vijest, ali ja svim povrijeđenima želim brzo ozdravljenje. To su ipak bikovi, to su ozbiljne zvijeri, teški više od tonu. Sam Bog ih je spasao da ne bude još gore”, poručila je Rada.

Inače, pored Manojlovićeve, na pomenutom događaju trebalo je da pjevaju i Kemal Malovčić i nekoliko manje poznatih bendova i izvođača.

