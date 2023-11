Neda Ukraden otkrila zašto je zet istetovirao njen potpis

Jedna od najvoljenijih pjevačica na prostoru bivše Jugoslavije Neda Ukraden često ističe da stabilnu i srećnu porodicu smatra najvećim uspjehom.

Kćerka Jelena Bilbija Minović i unuci Neda, Aleksandra i Dušan su joj na prvom mjestu, ali mnoge fascinira Nedin odnos sa zetom Predragom Pecom Minovićem koji je istetovirao njen potpis.

"Kćerkinog muža sam prihvatila kao svoje dete. Peca nije istetovirao moje ime zbog nekretnina, već zato što sam mu pomogla oko zdravlja. Insistirala sam da ode na jednu kliniku i uspešno smo sve rešili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao je da oslepi na jednom oku. Bogu hvala, sve je dobro prošlo, a on je iz zahvalnosti odlučio da istetovira moj potpis", objašnjava Neda i dodaje:

"Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvek smo tu jedni za druge. život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu."

Pjevačica uživa u idiličnoj porodičnoj atmosferi, koja joj je najveći životni pokretač i inspiracija, a sad objašnjava zbog čega je, iako je mnogi smatraju jednom od najpoželjnijih dama s domaće muzičke scene, pored mnogobrojnih udvarača odlučila da "solira":

"Verovatno je mnogo lakše ženama koje imaju partnera, pa ne moraju same da se nose s problemima. Ipak, gore je ako imate nekoga ko vas sputava, ne razume vas i ne pruža vam podršku. Uživam u životu i putovanjima, žena sam malo drugačijeg kova i energije. Umetnike je teško pratiti i voleti. Retki su muškarci koji to mogu da podnesu. Živim punim plućima, volim da idem u pozorište, ali i u kafanu. Vrlo sam pokretna, nije me teško nagovoriti na akciju. Ne vidim manu tome što sam sama, znam da se mnogi pate u vezama i brakovima zbog nerazumevanja", objašnjava Neda.

(Kurir/ Informer)

