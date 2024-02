Neda Ukraden poslije 27 godina otpjevala pjesu pokojnom ocu

Neda Ukraden iza sebe ima veliki broj hitova koje ne može da dočeka da pjeva zajedno sa svojom publikom četrnaestog marta na solističkom koncertu u Beogradu, a zanimljivo je da je za publiku spremila nekoliko iznenađenja.

Naime, malo ko zna da je Neda samo jednom u životu otpjevala svoju numeru za koju je izuzetno vezana, a koja je zbog svog teksta izuzetno potresna.

U pitanju je numera koja nosi naziv „Eh, da sam tebe slušala ćale“, koju je napisala pokojna Marina Tucaković.

“To je bilo davne 1997. godine. Marina koja je bila, ne samo autorka mojih sjajnih pesama, već i moja kućna prijateljica. Družile smo se, dolazila je kod mene, znala je moju familiju… Ona je znala kroz šta sam prolazila dok je otac bio bolestan i ona je napisala tekst za pesmu koja se zove „Eh, da sam samo tebe slušala ćale“. Jedva sam to otpevala, jer je svaka reč moja situacija. To su najlepši stihovi Marine Tucaković za neku pesmu koja nije komercijalna”, otkrila je pred Grandovim kamerama na konferenciji za medije koju je održala povodom koncerta koji će 14. marta održati u MTS dvorani.

Podsjećamo, Neda je nedavno održala koncert u Rumuniji gdje je ostala bez teksta zbog gesta jednog fana.

“Osećaj je zista neverovatan! Zlatna ogrlica sa slovom „N“. Nisam ni znala, to je bilo na kraju koncerta, kada smo se pakovali i spremali da krenemo. Videla sam kada sam došla u Beograd, bila sam zaista šokirana. Nemam čak ni ime, a ni adresu da joj se zahvalim. To su zaista dirljive stvari, da ne kažem da to vredi. I ogroman buket cveća, ljubav i duboko poštovanje”, ispričala je Ukradenova.

