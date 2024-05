Nikola Rokvić stigao u Grčku: "Idemo dalje do našeg cilja"

Pjevač Nikola Rokvić prije 18 dana krenuo je na hodočašće do manastira Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj.

Rokvić je krenuo put Egine kako bi prikupio sredstava za svoju fondaciju „Porodica“, koja će ovog puta novac dati dječijoj onkologiji.

On se redovno sa ovog puta oglašava na Instagramu, a sada je svoje pratioce obavijestio da je 18. dana hodoljublja ušao i Grčku.

“Dragi ljudi, evo ušao sam u Grčku preko prelaza Dorjan, pred jezera i sada prelazim predivne proplanke ove u Grčkoj. Prelepa priroda. Da ste mi živi i zdravi i Bogom blagosloveni. I da vas obavestim da smo stigli do 19 miliona. Bog vas blagoslovio, idemo dalje do našeg cilja. Ovog puta za dečiju radost”, rekao je Rokvić.

Inače, Nikola Rokvić prije 19 dana krenuo je od Hrama Svetog Save ka Grčkoj, i svakog dana prelazi oko 35 kilometara.

Podsjetimo, pred sam polazak na put, Nikola se oglasio za Grand i otkrio da se sprema za put koji će mnogima promijeniti život.

“Uskoro ćete saznati, spremam se za jedan poduhvat. Sport je sastavni deo mog života i to nekako mi je Marinko usadio još dok smo bili mali. On je vodio sportski život, bavio se sportom. Volim da treniram, volim izazove, volim kada vidim da prevazilazim neke svoje granice koje čovek sam nametne. Da li iz strahova ili čega već. Uživam u prirodi, sada sam bio išao na Divčibare, dosta sam šetao, penjao se. Spremam se za jednu divnu stvar, a to ne smem da odajem”, rekao je on za Grand.

