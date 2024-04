Nikolina Pišek na udaru kritika zbog nove fotografije

Poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek u posljednje vrijeme je sve češće viđeno ime u medijima i već tokom pojavljivanja na ekranima stekla je popularnost, a to i danas čini svojim objavama na društvenim mrežama.

Sada je podijelila novu objavu, koja je izazvala negodovanje.

Pišek je objavila fotografiju na kojoj pozira u ljubičastoj kožnoj jakni. Uz nju je odukla elegantne crne hlače i bijelu košulju, a utisak je upotpunila torbom iste nijanse kao i jakna.

Sve to možda ne bi bilo neobično da fanovi nisu istakli jedan zanimljiv detalj.

Fotografija je, prema njima, pokazivala znakove dorađivanja.

"Jasno je ko dan da ja nisam zvijezda ove fotografije", napisala je voditeljica u opisu.

Fotografija je u kratkom roku prikupila preko 3.000 reakcija, a fanovi nisu oklijevali izraziti svoje nezadovoljstvo. Dok su neki prema običaju davali komplimente na račun izgleda, drugi su je optužili za korištenje fotošopa.

"Ja se nadam da je to loš Photoshop… Lice ti je totalno izobličeno", "Smiješne su mi žene koje rade ovakve obrade slika", "Zašto to rade sa licem? Koji je sad ovo vrag? Žene koje su i u stvarnosti lijepe… Ne razumijem", "Pa inače jesi al ovo je zbilja loša fotka, kaj ti je to sa licem", samo su neke od reakcija.

Podsjetimo, nedavno je Nikolina iznenadila medije pokazavši svoju luksuznu kuću na Šestinama.

Nju je kupila još sa prerano preminulim suprugom, Vidojem Ristovićem, a sada se prihvatila njenog uređenja. Uz ormariće po mjeri pokazala je još pokoji detalj procesa uređenja kuće, koju iznajmljuje za "svega" 6.000 evra mjesečno.

Ranije je podijelila i fotografiju nastalu u prostorijama zagrebačkog suda. Tada se nalazila ispred Odjela za porodičene odnose, o čemu je rekla da nema volje komentarisati "nakon četiri sata slušanja idiotarija".

S obzirom na specifičan odjel pred kojim je bila, mnogi nagađaju kako je u pitanju nešto vezano za bivšeg svekra, Mišu Grofa.

