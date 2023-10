Nina Badrić konačno nasmijana i srećna u njegovom zagrljaju

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regionu Nina Badrić ima karijeru kakva se samo poželjeti može i horde fanova koji sa nestrpljenjem iščekuju njene nove pjesme.

Ako je suditi po najnovijoj fotografiji Nine Badrić, izgleda da publika neće još dugo morati da čeka, jer se na tom planu kod hrvatske pjevačice „krčka” nešto lijepo što smo primijetili na njenom Instagram nalogu.

Naime, fotografija Nine Badrić na kojoj je u zagrljaju sa producentom Srđanom Kurpjelom, sa kojim je ranije sarađivala i iznjedrila brojne uspješne projekte, svima je zapala za oko budući da je u pripremi novi album.

„Dok pripremam novi album, valja se naći sa dobrim starim producentima. Jedan od najdražih je Srđan Kurpjel. Bio je jedan od producenata albuma ‘Personality’ koji smo velikim dijelom snimali kod njega u Londonu. Srđan je producirao i ‘Da se opet tebi vratim’, a s obzirom na to da uvijek ima neke lude ideje, očekujte neočekivano. Dugo se nismo vidjeli, prijatelju stari”, napisala je pjevačica i time oduševila fanove koji se raduju ovoj saradnji, prenosi CdM.

Fotografija Nine Bardić i Srđana Kurpjela pokrenula je lavinu komentara, a samo neki od njih bili su: „Ja pripadam onoj generaciji koja je slušala ove divne pjesme i dalje me trnci prođu kada čujem ove ritmove”, „Znamo da ćemo zavoljeti novi album baš kao i svaki do sada”, „Obožavanje ove pjesme”…

