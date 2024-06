Nova humanitarna akcija Nikole Rokvića

Nije prošlo ni mjesec dana od kako se vratio sa hodočašća, a Nikola Rokvić je već pokrenuo novu humanitarnu akciju.

On i njegova supruga Bojana Barović osnovali su Fondaciju „Porodica“, a onda se Nikola upustio u svoj prvi humanitarni podvig, hodočašće do manastira Svetog Nektarija u Egini. Tokom njegovog pješačenja do manastira, koje je trajalo mjesec dana na račun Fondacije uplaćeno je 42 miliona dinara.

“Dok završavamo papirologiju i nabavku svih potrebnih aparata za koje smo prikupili sredstva, još jedna akcija je pred nama! Ovaj put humanitarno licitiramo, za dečiju radost! Licitacija će trajati 7 dana kada ćemo proglasiti pobednika, kome ćemo lično uručiti ovaj nesvakidašnji „trofej“ sa puta. Početna cijena je 1.120 evra”, napisao je Nikola na svom Instagram nalogu.

Samo dva dana kasnije od momenta otvararanja licitacije, Rokvić se pohvalio da su patike već dostigle cijenu od 3.000 evra.

“Pozivam sve pojedince, firme, moje prijatelje da se priključe i nastave da licitiraju i da tako pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija”, rekao je Nikola i podsjetio da licitacija traje još pet dana.

