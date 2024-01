Novopečena mama skoro zapalila kuću (VIDEO)

Pjevačica Lana Jurčević krajem prošle godine postala je majka.

Stigla je nagrada u vidu djevojčice – i to za mukotrpnu borbu koju je vodila mjesecima, a čak je nekoliko sedmica provela u bolnici.

Sada su na snazi mnogo slađe muke.

Lana je na TikToku objavila snimak pod zanimljivim naslovom – “Kako je debiLana skoro zapalila kuću”.

Roditeljstvo već čini svoje.

“Stalno me neko zove i prekida, a ja hoću da vam snimim video i ispričam moj dan. Znači, ja se dignem, zapravo, ne može se to ni zvat‘ da sam se digla, jer nisam ni zaspala otkad je ova mala došla, sna ni za lijek. Dođem do dnevnog boravka, ne znam gdje udaram, hoću nju nahraniti, hoću sebe, hoću suđe oprati, hoću pregledati ugovore, dogovore, da vam ne pričam. Poješću ja nešto na brzaka, međutim, nema ništa. Neka palenta s bubama, to je jedino što imam, a je*i ga, neću sad birati”, ispričala je Lana.

A onda je opisala i kriznu situaciju.

“I sad ja to kuvam, sad ću ovo, sad ću ono i ja zaboravim da se to kuva. Došla ja za 45 minuta, to ne da se skuvalo, nego se peklo, prepeklo, popeklo, zapeklo, crno bilo. Kažem: ‘Ha, nema veze, prekriću malo jogurtom i biće dobro, da ne umrem od gladi'”, s osmijehom je ispričala Lana, prenosi CdM.

