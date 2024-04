Oglasilo se tužilaštvo o slučaju Meline i Harisa

Pjevač Haris Džinović je oko 20 sati prošle noći pozvao policiju i rekao da mu se u kući nalazi bivša supruga Melina i da ju je zamolio da izađe da ne bi došlo do problema, ali da je ona to odbila, te je on bio prinuđen da ih pozove da reaguju.

"Nakon što je od strane RS, MUP, PS Savski venac dostavljena hitna mera o sprečavanju nasilja u porodici, dežurni javni tužilac smatra da nema rizika od nasilja u porodici stoga da nema osnova za produženje izrečene hitne mere", zvanično je saopšteno iz tužilaštva za Telegraf.rs.

Ekipa koja je došla na teren, u njegovoj kući je pronašla pištolj za koji je imao legalnu dozvolu.

U razgovoru sa policijom su Melina i Haris "svaljivali" su krivicu jedno na drugo, saznaje Telegraf.rs.

I jedno i drugo su pozvani sinoć u policijsku stanicu da daju iskaz, a kako saznaju beogradski mediji njima je izrečena hitna mjera zabrane prilaska jedno drugom.

