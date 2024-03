Ovaj hit je Dragana Mirković posvetila suprugu za 10 godina braka

Juče je kao bomba odjeknula vijest o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bjelić nakon 24 godine braka, a iz perioda njihove ljubavi ostaće brojne uspomene.

U moru Draganinih hitova i ljubavnih stihova koje je otpjevala, jednu je svojevremeno posvetila Toniju sa kojim je više od dvije decenije uživala u zajednici.

'“Posebno draga pesma mi je 'Sama”, to je prekretnica mog života to je bila 2000. godina kada sam otišla u Austriju i udala se i jako sam vezana za tu pesmu. Naravno, pesmu ‘Jedini’ sam posvetila svom suprugu za deset godina braka i u tom spotu se pojavljuju mali Marko i Manuela i to je njihovo poslednje pojavljivane i to zbog tate jer smo hteli da imamo porodičnu uspomenu”, otkrila je pevačica jednom prilikom, prenosi Grand.

Podsjećamo, ona je sinoć potvrdila vijesti o razvodu.

“Sa velikom tugom moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka”, rekla je Dragana i dodala:

“Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio a poslednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak.Ja svakako ostajem dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici, a prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina”.

