Ovaj pogled može da ubije: Očajna šala voditelja probudila zvijer u njoj (VIDEO)

Domaćin dodjele Zlatnih globusa Džo Koj najblaže rečeno – nije se proslavio.

Dovoljno je samo navesti krajnje neprijatnu situaciju sa Tejlor Svift u glavnoj ulozi.

Džo je poželio da se našali na račun njene ljubavne veze sa NFL zvijezdom Travisom Kelsijem.

“Velika razlika između Zlatnog globusa i NFL-a? Na Zlatnim globusima imamo manje snimaka Tejlor Svift”, rekao je voditelj tokom uvodnog monologa.

Kamera je baš tada snimila reakciju pjevačicu na očajnu šalu, prenosi CdM.

Uzela je gutljaj pića, a pogled je govorio više riječi.

“Ovo može da te ubije”, komentarišu gledaoci snimka na X-u.

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL. “The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift” pic.twitter.com/Ua0Nd2xEok