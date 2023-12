Ove pjevačice nisu zapjevale s Prijom u Zagrebu iako ih je zvala

Mlada pjevačica Aleksandra Prijović održala je pet koncerata u Zagrebu prije nekoliko dana, a o njenom uspjehu se još uvijek govori.

Ona je sada otkrila kakva situacija ju je zadesila nakon što je sišla sa bine.

"Dok sam stajala, prišla mi je jedna gospođa sa jednom djevojčicom, koja ne znam da li ima više od deset ili dvanaest godina, i rekla mi: 'Imam petoro djece, a moj muž je na nekom boljem mjestu, a ja sam svojoj ćerki ispunila želju i dala sam zadnji dinar da kupim kartu da dođe na tvoj koncert'. Da sam to znala ne bih dozvolila nikada da kupe kartu", rekla je Prija.

Ona se potom dotakla podrške koju je dobijala od najmilijih, a najviše od bake i deke.

"Kada su mi rekli da žele da obiđu kuću u kojoj su živjeli prije rata, sjeli smo u kombi i otišli zajedno. Baka je toliko plakala, da nije mogla da dođe sebi. Onda smo plakali svi zajedno. Poslije trideset godina je vidjela svoje prijatelje i komšije. Njih sve ovo što se dešava stvarno gura naprijed, jer naravno, da su oni ljudi u ozbiljnim godinama i kao svake bake i deke, imaju i zdravstvene probleme. Puno puta su mi rekli, Aleksandra, možda mi i da ostanemo kući, da ne idemo, da ne smetamo, ipak smo mi stariji. Na to, sam samo rekla, ja prvenstveno želim da vi budete tu", otkrila je ona.

Prija je otkrila i ko se nije pojavio na njenim koncertima, a da je to jako željela.

"Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle da budu moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitet, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim da se zahvalim Milici. Pošto nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi: 'Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas'", istakla je ona.

Zbog scene gdje je zajedno sa Lepom Brenom i Jelenom Rozgom u Zagrebu, izvela pjesmu "Hajde da se volimo", kažu da je ujedinila region.

"Vaspitana sam na jedan način, a to je da volim sve ljude. Nije bitno ko je odakle, ništa nije bitno, barem za mene, sem da si dobar čovjek. Kada sa jedne strane, imamo jednu Jelenu Rozgu, koja je zaista velika regionalna zvijezda i neko ko je svoju karijeru gradio na jedan prelijep način, iskrena divna osoba, koju stvarno ljudi vole, a sa druge Lepu Brenu, o kojoj stvarno ne znam šta ja da kažem, o jednoj osobi koju nikada niko neće moći, ne da nadmaši, jer ona je nešto što ne može da se poredi ni sa čim. Kada sam stala između njih dvije, osjetila sam se jako srećno i ponosna, i kada sam vidjela koliko je publika bila srećna kada smo rekle 'neka nas ljubav spaja, neka nas muzika spaja i hajde da se volimo', tada je krenulo ludilo i sve ostalo ste vidjeli sami", zaključila je Prijovićka za emisiju "Blic dan".

