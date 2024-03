Ovo je novi dečko Aleksandre Mladenović

Aleksandra Mladenović ponovo je srećna u ljubavi nakon kraha veze sa Stefanom kog je nedavno prijavila policiji. Pjevačica je sada u vezi s biznismenom Darkom Dobričaninom, a sa njim je do sada nekoliko puta viđena u javnosti.

Prema riječima izvora koji je govorio za medije, njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i među njima je odmah proradila hemija. Tek su na početku zabavljanja i ne razdvajaju se.

“Darko nije poznat javnosti, ali je naslednik ugledne porodice. Samo mali broj ljudi zna da je Aleksandra zaljubljena, a među njima je njena kuma Vanja Mijatović. Pevačica pokušava ovu vezu da sakrije od očiju javnosti. Međutim, pre neko veče je na Instagram stori stavila fotografiju Darkovog psa. On je bio kod nje u stanu, a viđeni su zajedno i na jednoj pumpi. Jasno je kao dan da su zajedno. Pevačica sija, nasmejana je, a i Darko je obasipa pažnjom. On nije deo javnog sveta, iako mu je porodica ugledna i uspešna. Vredan je dečko, obrazovan, voli da putuje po svetu, da izlazi. Interesantno je i to da Aleksandrine pesme obožava”, prič izvor za Kurir blizak paru.

Podsjetimo, Aleksandra je nedavno za medije govorila o novom dečku, a tada je istakla da partnera neće prikazivati u javnosti.

“Kad mi Bog pošalje pravog muškarca, onda ću da se skrasim i smirim, do tada vredno radim na novim pesmama i novom albumu. To će se znati, ja sam kao i svaka ženska osoba. I sami znate da, kada nađete dečka i kažete „ovo je pravi, udajem se 100 posto“, na kraju ostane samo konj”, rekla je ona u svom stilu.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.