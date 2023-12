Pauk digao mečku Dare Bubamare, pjevačica prijeti tužbom

Na Instagram stranici "192_rs" koja objavljuje vijesti, informacije i fotografije sa ulica Srbije, osvanula je fotografija bokelog mercedesa iza kog je vozilo poznato kao "pauk", a u opisu fotografije napisali su: "Ima leka i za Radojku".

Fotografija se navodno odnosi na automobil koji vozi pjevačica Dara Bubamara.

"Dok ne bude kao u SAD da javne ličnosti plate kaznu u skladu sa primanjima ili što imućniji to više, plus društveno koristan rad jedno 40h... Ovako, i da plati pauka to je za nju sitnica", "Sitnica, ali konačno se desilo", "Ponaša se kao da je samo ona bitna, za nju ne važe pravila", "E neka se konačno i ovo dogodilo", "Nemaju ljudi pojma kakva je to vožnja i parkiranje po Novom Sadu", neki su od komentara.

Podsjetimo, Dara je redovan lik među poznatima koji žestoko krše saobraćajne propise, mahom vožnjom koja je daleko preko ograničenja na putevima.

Na pomenutoj stranici su nedavno takođe objavljene fotografije bijelog mesrcedesa koji Dara vozi, uz komentar: "Novi Sad: Bahata pevaljka Dara Bubamara ponovo u akciji #BahataSam može mi se. Žao nam je samo ovih radnika Parking servisa koji moraju svakodnevno da slušaju njena opravdanja".

Daru je ovo razbjesnilo, pa je tada putem Instagram storija napisala:

"Napušite mi se k****, bagro jedna ljubomorna! Ostavite me na miru! Za ovo tužba."

