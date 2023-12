Peđa Medenica morao da plati kartu za svoj nastup

Pjevač, tekstopisac i kompozitar, Peđa Medenica, je bio krajnje iskren pa je podijelio sa publikom jednu situaciju, ne tako prijatnu.

Peđa je bio gost emisije "Amidži šou", a pitanje koje mu je postavljeno je bilo da opiše najneprijatniju scenu koju je doživio.

On je odmah ispričao da je to bilo za jedan njegov nastup. Pjevača nisu prepoznali, pa je morao da plati kartu za sebe i svog klavijaturistu.

"Platio sam ulaz za sopstveni nastup. Bio je veliki red, jedno 50-ak ljudi je ispred i ja kažem mom klavijaturisti da moramo preko reda... I mi se tu izguramo kroz ljude i došli smo do ulaza i meni kaže čovek iz obezbeđenja: "Karta!". I ja ga gledam, ne bi li me prepoznao, a on mi kaže: 'Kasa, druže' i ja šta ću, morao na kasu i uzeo sam dve karte za mene i Raleta", rekao je Medenica.

