Petar Grašo otkrio pol drugog deteta

Petar Grašo i i njegova izabranica Hana Huljić uskoro će se po drugi put ostvariti u ulozi roditelja.

Petar i Hana uživaju u porodičnoj idili sa kćerkicom Albom koja će na ljeto dobiti pojačanje.

Grašo je otkrio kako će njihov dom uljepšati dolazak na svijet sina.

“Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba da bude, to je ok”, rekao je za In Magazin i dodao:

“Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste, biće mi žao. Predivna je, vesela je, unela je nešto posebno u naš život”, rekao je pjevač.

(GrandTV)

