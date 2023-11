Pilot dao otkaz i ne odvaja se od Tanje Savić

Tanja Savić je toliko zaludjela 11 godina mlađeg partnera Muhameda Mukija Bešića da je riješio da da otkaz u kompaniji u Americi u kojoj je radio kao pilot kako bi sve svoje vrijeme provodio s njom i postao dio njenog tima.

On je sad podijelio sa svima putem društvenih mreža da je sa izabranicom otišao na put. Muki je na Instagramu postavio fotografiju sa Tanjom, na kojoj ih vidimo nasmejane, a slikali su se u centru češke prijestonice.

U opisu fotke iz Praga napisao je na engleskom jeziku kratko: "Njen osmjeh osvjetljava svijet! Bolja polovina"! Tanja mu je odmah uzvratila emotikonima srca.

"Tanja ne želi da se odvoji od Mukija ni na trenutak. Polako je počela da ga uvodi u posao, tako da je vrlo moguće da će joj on u najskorije vreme i zvanično postati menadžer. Poslednjih nekoliko nedelja Muki se često javlja i na njen telefon, a već je sklopio i dogovore s nekim gazdama klubova u kojima Savićeva tek treba da peva u narednom periodu. Njegova porodica i prijatelji su šokirani što se odrekao dobro plaćenog posla u Americi zbog Tanje. On je tamo pilotirao privatnim avionima, a sad je sve to prošlost. Mesecima već ne radi, a sve je počelo početkom ove godine, kad se smuvao s njom. Otad nije ni odlazio u Ameriku. Svima je bilo jasno da čovek više ne radi kao pilot, jer je svake nedelje sa Tanjom na našem aerodromu. Prati je non-stop, nosi joj kofere, otvara vrata, radi sve što ona želi, a tek nedavno se saznalo da se priprema da bude i poslovno vezan za nju", rekao je izvor juče za "Kurir".

