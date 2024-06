Pjevačica Sanja Maletić u 52. godini dobila dijete

Pjevačica Sanja Maletić, poslije dugogodišnje borbe za potomstvo, porodila se u u 52. godini.

Ona nije krila ni da se okrenula vantjelesnoj oplodnji u namjeri da se ostvari kao majka.

Sa suprugom je u više navrata išla na vantjelesnu oplodnju, ali je sve do sada to bilo neuspješno.

Pjevačica je svojevremeno ispričala i da je bila spremna za put u Prag, ali odustala je u posljednjem trenutku zbog zdravstvenog problema.

Naime, Sanja boluje od Hasimota (autoimuno oboljenje gdje ćelije imunog sistema napadaju i razaraju tkivo štitaste žlijezde), koji je sprečava u mnogim stvarima, kako privatnim tako i poslovnim.

"Dokle god dišem, dokle god postoji bilo kakva šansa od Boga i prirode, ja sam tu i odustati neću. Suprug i ja smo pokušavali više puta, nije uspelo. U današnje vreme se brzo živi, čovek nema vremena da se isplače i odboluje kada dođe kući iz bolnice, nego odmah mora da ide dalje i završava druge stvari, druge obaveze", govorila je svojevremeno ona za medije.

"Obična žena nema pritisak. Ti mene kada zoveš i pitaš me da li mogu doći na emisiju, ja pokušam kao žena ženi ili drugarica drugarici da objasnim da ne mogu jer imam obaveze u bolnici. Ti ćeš to razumeti. Ali, postoje ljudi kojima ne možeš da pričaš o nekim privatnim stvarima, ali kada te neko pritiska onda si prinuđen da pričaš o svom privatnom životu. Neke stvari me nekad iznerviraju. Imaš svoju bitku, svoju borbu, neuspele stvari… Problem je što ne možeš da objašnjavaš ljudima potanko. Ali, kad dođeš na primer na emisiju da ispoštuješ, a prethodni dan si imao neuspeh u bolnici, teško je smejati se, a iza sebe imaš neuspelu borbu. Problem je što nemaš vremena da preboliš i ožališ. Sve u svemu, cilj te drži pozitivnim. To je najlepši mogući cilj koji čovek može sebi da postavi. Moraš da budeš dbar, nasmejan, smiren, nežan i tih. Ti onda ideš, ne razmišljaš o stvarima koji su na maegini i samo gaziš", rekla je tada Sanja, koja je sada posle godina borbe uspela da se ostvari kao majka.

