Počeci Saše Popovića i Lepe Brene: Rekao sam da dovedeš pevačicu, ne trafostanicu

Lepa Brena i Saša Popović tandem je iza kog stoji nevjerovatna poslovno-muzička priča.

Sve je počelo u Slatkom grehu, a nastavljeno u Grand produkciji.

Slatki greh i Brena su osvojili svijet, a o njihovim turnejama se još priča.

Popović, današnji kreativni direktor Granda, prisjetio se trenutka kada je upoznao Lepu Brenu.

U prvi mah nije vjerovao da je saradnja moguća.

“Učinilo mi se da je tada imala 100 kilograma, mada kaže da je imala 85. Dolazi Brena u kožnim pantalonama, kožnom prsluku, bela košulja, ufrćkana kosa, obrazi debeli, pa još pegava… Kada smo je videli, spustili smo glave. Brena tada nije pričala kao sada, već: ‘Đe ste momci…’, ono pravo bosanski, brčanski. Popričali smo malo sa njom, rekla je da je upisala Ekonomski fakultet u Beogradu, da subotom malo peva igranke. Kad je otišla, rekao sam da nema šanse”, ispričao je Popović u emisiji “Šta sam tebi i ko sam sebi”.

Kaže Popović da je Lepa Brena dogovorila sa članovima benda da dođe na probu.

Zbog toga je čak pobjegla od kuće.

“Naš zajednički prijatelj Caka je došao i dovezao Brenu, pobegla je od kuće. Kroz prozor gledamo kako je Brena došla sa sivim koferom, zavezanim kanapom. Gledamo taj veliki kofer, dolazi ona, kažem ja Mići iz hotela da nam je stigla pevačica. On srećan, viče: ‘Bravo majstore’, a onda je pogledao, uhvatio me za kragnu i rekao mi: ‘Rekao sam ti da dovedeš pevačicu, ne trafostanicu’. Pitao me da li sam normalan, a uveravao sam ga da će sve biti OK. Dobila je Brena sobu, nas šestorica smo došli kod nje, donela je ona cipele i garderobu, odvezala kanap, a kad sam video stvari, rekao sam joj: ‘Breno, ovo neće valjati’. Međutim, ona nakon par dana traži od mene platu unapred, ode do grada, sredi frizuru, šminku, kupi novu garderobu. To je bila najveća transformacija koju sam ja ikada video, mi svi popadali. Tako je Fahreta Jahić postala Lepa Brena, a sve ostalo je istorija”, obrazložio je Popović, prenosi CdM.

