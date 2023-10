Polubrat Rade Manojlović progovorio o njenoj karijeri

Nenad Manojlović, polubrat pjevačice Rade Manojlović koji se takođe proslavio u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, progovorio je o sestrinoj karijeri.

Kako je istako na početku, nije neko ko gleda televiziju, ali je svoje nastupe gledao.

"Nisam neko ko gleda televiziju i dok sam se takmičio, gledao sam isključivo samo emisiju u kojoj sam se ja pojavljivao. Iskreno, da sam imao mentora mislim da bi bilo drugačije, lakše. Kad smo se mi takmičili, sve je bilo na nama od izbora pesama, pripreme. Nije svaka pevač sposoban da izabere pravu pesmu za sebe. Imati mentora da pomogne je velika stvar. Ja mislim da bih uvek imao šta da naučim od Ane Bekute", istakao je Nenad i dodao da bi nju i izabrao za mentora.

"Neverovatno je koliko žena ima istančan njuh da nađe hit pesmu. Sve njene numere su hitovi, kod nje nema promašaja. Mislim da bih joj apsolutno verovao", dodao je i prokomentarisao karijeru Rade Manojlović.

"Slušao sam pesmu koju je objavila. Mislim da se polako vraća na stari kolosek veselih pesama koje su u njenom nekom žanru. Želim joj svu sreću. Ne znam šta može da se očekuje, zato što je ovo jedno more od kog ne znaš šta da očekuješ. Čak i kad si siguran u pesmu, da je savršena, ti ne znaš da li će da prođe. Ja joj želim da joj pesma zaživi u narodu i jedva čekam da vidim šta je dalje spremila. Drago mi je da se odlučila na taj korak, zato što duže vreme nije radila po tom pitanju. Bilo je krajnje vreme. Znam da je predana karijeri, zaljubljena je u svoju karijeru, da je veliki profesionalac, da je veliki radnik", rekao je Nenad i nastavio: "Po svojoj koži mogu da zaključim i znam da je teško naći vremena za sve, da se ispoštuje publika, nastupi, da se uđe u studio, da se odmori glas i da se u studiju otpeva kako treba. Dobro je što se odlučila da ostavi još nešto iza sebe, nadam se da će još više da se zalaže i će to krunisati nekim koncertom. Posle nekoliko godina blistave karijere to bi bio sledeći logičan korak da se dokaže. To jedino nije pravila ili da se pojavi u nekim filmovima kao ostale pevačice".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.