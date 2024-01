Posvađale se Sanja Marinković i Goca Tržan

Voditeljka Sanja Marinković i pjevačica Goca Tržan gostovale su u emisiji "Zvezde Granda Specijal", a tom prilikom između njih su sjevnule varnice.

Razlog njihove rasprave u emisiji bila je tema koja se odnosila na ishranu i zdrav način života popularne voditeljke, što je Gocu Tržan izbacilo iz takta.

Naime, Sanjino priznanje da sebe lišava mnogih stvari u kojima inače uživa, iznerviralo je Gocu.

"Ja obožavam slatkiše, palačinke sa nutelom i plazmom. Mogla bih samo to da jedem, ali to ne radim. To je samo stvar discipline, kao što je lepota odluka, zdravlje je odluka i ovo je odluka. I onda kad ja pojedem te palačinke, meni se to odmah zalepi. Rekla sam ‘Ljudi, je l’ ovo moguće? Jednom smažem te palačinke i to se zalepi’. Onda su mi objasnili da se to dešava pošto to ne dajem svog organizmu često, i onda kad to unesem, organizam želi to da sačuva kao rezervu", objasnila je Sanja, što je izrevoltiralo pjevačicu.

"Zato što nije normalna! Ono što ona jede, ja ću da umrem od nje. Koji ludak može ovako da živi, bre? Jesi li ti normalna, bre?", upitala je Goca i dodala:

"Čoveče, vidi, kakav na jelu, takav na delu".

"Ne valja ništa na gladan stomak. Ja se pre svega lepo najedem, ali ne nešto da me uspava", odgovorila joj je Sanja, što je sve u studiju nasmijalo.

(GrandTV)

