Pozlilo Dini Merlinu, intervenisala hitna

Dini Merlinu sinoć je pozlilo u njegovoj radnji “Magaza” na Baščaršiji, nakon čega je intervenisala i hitna pomoć, javljaju mediji.

“Prijateljica i ja smo sjedili u parku prekoputa njegove radnje. Onda smo ugledali hitnu, ušli su u njegovu radnju, a nedugo zatim je on izašao s njima van”, javljaju čitaoci.

“Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovdje pa ga često viđam. Svako malo dolazi do svoje radnje”, dodao je.

Kako se nezvanično saznaje Dini Merlinu je pozlilo oko 21 sat no izvan je životne opasnosti. Uz pjevača je bila kći Naida koja je tatina desna ruka i osoba asistentica te ga je sinoć pratila do kola hitne pomoći.

Merlin je u decembru prošle godine imao četiri spektakularna koncerta u zagrebačkoj Areni. Uoči nastupa za Blic je progovorio o periodu života kada se borio s depresijom.

“U jednom razdoblju svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestiralo tako da sam bio nizašto. Apsolutno me ništa nije zanimalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam htio napustiti glazbu i svašta mi je tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao”, rekao je pjevač koji se nakon tog teškog perioda vratio muziic i snimio je 2000. godine album 'Sredinom'.

