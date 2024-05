Poznati glumac (77) uslikan sa djevojkom na nudističkoj plaži

​Društvenim mrežama se šire fotografije glumca Čarlsa Densa (77) i njegove djevojke Alesandre Masi (55) sa nudističke plaže sa jednog španskog ljetovališta.

Čarls i Alesandra upoznali su se na snimanju filma "The Book of Vision" 2020. godine. Kada su se upoznali, Alesandra je radila kao menadžerka produkcije. Inače, glumac je od 1970. do 2004. bio u braku sa Džoanom Hejtorn, sa kojom je dobio dvoje djece - Olivera (50) i Rebeku (44).

Zvijezdu su kasnije povezivali sa glumicom Sofijom Majls, manekenkom Šambalom Martom i umjetnicom Eleanor Burman. I sam je priznao da je prevario suprugu Džoan, ali i da je zahvalan što je uspjela da mu oprosti, pa su sada najbolji prijatelji, prenosi b92.

"Uglavnom je to bio divan brak (bili su zajedno 34 godine), ali onda sam, nažalost, podlegao nekim iskušenjima usput i brak je prekinut zbog mog ponašanja. Ali, poslije otprilike 18 mjeseci, Džo i ja smo postali smo najbolji prijatelji i to smo ostali do sada, hvala Bogu", rekao je glumac ranije, prenosi Dejli mejl.

