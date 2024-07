Poznati pjevač zabranio ženi da ide kod estetskog hirurga

Članovi dens muzičkog dvojca, Natalija i Sani Trik Fx mogu se pohvaliti skladnim dugogodišnjim brakom, a iako partneri odlično slažu Sani je za Grand istakao kako njegova supruga može sve osim da posjeti estetskog hirurga.

Iako je estetska hirurgija uzela maha posljednjih godina, i gotovo da ne postoji žena koja nikada nije razmišljala šta bi to na sebi promijenila, Sani se takođe bavio ovom temom o čemu je javno govorio.

"Posle svega što sam čitao šta se dešava sa tim ženama koje su bile na estetskim zahvatima ne dolazi u obzir", rekao je Sani pitajući je šta joj fali.

"Fali mi malo manji nos, malo veća usta, malo da se podignu kapici", odgovorila je Natalija, na šta se njen suprug nadovezao ističući da žene često vide neke neodostatke koje mušakrci nikada ne primjećuju jer oni vide samo najbolje.

S obzirom da brakovi danas traju, kako bi mnogi u šali rekli, kao dugotrajno mlijeko, Sani i Natalija su sa svima podijelili recept za uspješan brak.

"Morate da se volite i poštujete. Morate da pravite kompromise, nekad je on u pravu, a nekada ja. Moraš da znaš kada da staneš, mada ja sam previše osetljiva i perfekcionista sam. Često me on pita čemu tolika moja nervoza, a ja sam svesna da sam jednostavno trebala da se zovem Živana", objasnila je kroz smijeh Natalija.

(Grand)

